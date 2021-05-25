Ряд авиакомпаний уже начали обходить белорусское воздушное пространство. Список

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Пока что над территорией этой страны летят самолеты из Китая, России, один из Молдовы и один из Украины

Ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines. Об этом сообщает Channel News Asia.

Вслед за латвийской AirBaltic и немецкой Lufthansa еще две европейские авиакомпании, Air France и Finnair, объявили о временном прекращении полетов через воздушное пространство Беларуси.

Также Singapore Airlines перенаправляет некоторые рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Беларуси после того, как Минск заставил самолет Ryanair приземлиться, чтобы арестовать журналиста на борту.

Согласно данным Flightradar24.com все меньше самолетов пролетают в небе над Беларусью.

По состоянию на 10:55 над территорией этой страны летят самолеты из Китая, России, один из Молдовы и один из Украины (Киев).

Со своей стороны, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Лондон и Париж до 30 октября из-за решения правительств Британии и Франции, которые запретили перевозчику выполнение полетов.

Напомним, Украина со среды запретила полеты в воздушном пространстве Беларуси. Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.