Рябошапка может похвастаться уничтожением 37 предприятий и потерей 1,5 млрд для бюджета, - "Укрлендфарминг"

Руслан Рябошапка

В группе компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка прокомментировали заявление бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки о якобы затягивании дела НАБУ против акционера компании: преследование компании по абсурдным обвинениям уже привело к увольнению 13 000 человек, закрытию 37 предприятий и 1,5-миллиардным потерям для бюджета, а сам Рябошапка теперь боится упоминать фамилию главного обвиняемого - Александра Писарука. Об этом сообщают "Українські новини".

Об этом "Укрлендфарминг" пишет в заявлении, размещенном на официальном сайте компании. Так вчера бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью изданию "Бабель" заявил, что новый генпрокурор "блокирует производство в отношении бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка". Бывший чиновник заявляет, что его преемник будто бы не дает НАБУ довести дело против акционера "Укрлендфарминг" до приговора. "Именно по благословению господина Рябошапки его заместитель Виталий Касько с нарушением требований УПК и процессуальных сроков подписал незаконное постановление и вернул давно расследованное несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело. Дело, которое не может быть доведено до обвинительного приговора именно из-за абсурдности обвинений и явно заказного характера", - отмечают в одном из крупнейших украинских агрохолдингов.

"Это заявление господина Рябошапки вызывает удивление еще и потому, что это дело было возбуждено в первую очередь против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука, но господин Рябошапка об этом стесняется вспоминать. Ведь он напрямую заявляет, что хочет вернуться в кресло генпрокурора и рассчитывает на поддержку Запада. А обвинения против Писарука, бывшего сотрудника МВФ, банкира с репутацией в западных деловых и правительственных кругах, обвинения, которые НАБУ с подачи Рябошапки так и не смогло доказать, является тем неудобным моментом, который экс-прокурор всячески пытается обойти в желании вернуться к ранее занимаемой должности, - говорится в заявлении. - Незаконно восстановленное правой рукой Рябошапки господином Касько дело, которое ни Рябошапка, ни сам Касько даже не читали, также разваливается: Александра Писарука за 1,5 года так называемого следствия работники НАБУ допросили аж один раз, и не получив никаких подтверждений подозрениям в этом сфабрикованном деле, потеряли всякий интерес к этому расследованию".

По мнению компании, Руслан Рябошапка сознательно не упоминает фамилию Писарука в этом деле, а вместо этого вспоминает только фамилию Бахматюка, потому что пытается прикрыть подобными заявлениями собственные процессуальные ошибки. "Вместо этого Руслан Рябошапка на пару с директором НАБУ Артемом Сытником может похвастаться уничтожением 13 000 рабочих мест компании "Укрлендфарминг", акционером которой является Олег Бахматюк. Может похвастаться полностью остановленным производством на 37 предприятиях. Может похвастаться потерями для бюджета, который только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Может похвастаться закрытыми фермами, в том числе - уникальными племенными производствами. Может похвастаться закрытыми птицефабриками. Может похвастаться падением ВВП из-за сокращения производства. Может похвастаться стремительным ростом цен на продукты питания в результате своих незаконных действий".

Напомним, что дело против Александра Писарука и акционера "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка было открыто из-за обвинений в якобы нецелевом использовании средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы официальных экспертиз, проверок Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.