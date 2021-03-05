Руслана, Педан и известные врачи получили COVID-прививку в прямом эфире
Они пообещали рассказывать о своем самочувствии в социальных сетях
Известные украинцы, среди которых певица Руслана Лыжичко, телеведущий Александр Педан, журналистка Наталья Мосейчук, стронгмен Сергей Конюшок, а также несколько врачей публично сделали прививку от коронавируса COVID-19. Все произошло в эфире программы "Право на власть".
Как отмечается, во время этого процесса в студии находился министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме упомянутых людей, вакцины от коронавируса получили еще шесть медиков:
- Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины;
- Елена Михно, врач;
- Виталий Соколов, врач;
- Екатерина Геля, врач;
- Богдан Мельник, врач;
- Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ.
Также все вакцинированные пообещали, что будут вести дневник в социальных сетях и рассказывать о самочувствии после прививки.
Напомним, за минувшие сутки, 4 марта, в Украине первые прививки от коронавируса COVID-19 получили 2913 человек, всего с начала кампании был вакцинирован 12 481 человек.