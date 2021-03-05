Руслана, Педан и известные врачи получили COVID-прививку в прямом эфире

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Они пообещали рассказывать о своем самочувствии в социальных сетях

Известные украинцы, среди которых певица Руслана Лыжичко, телеведущий Александр Педан, журналистка Наталья Мосейчук, стронгмен Сергей Конюшок, а также несколько врачей публично сделали прививку от коронавируса COVID-19. Все произошло в эфире программы "Право на власть".

Как отмечается, во время этого процесса в студии находился министр здравоохранения Максим Степанов.

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Кроме упомянутых людей, вакцины от коронавируса получили еще шесть медиков:

Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины;

Елена Михно, врач;

Виталий Соколов, врач;

Екатерина Геля, врач;

Богдан Мельник, врач;

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ.

Также все вакцинированные пообещали, что будут вести дневник в социальных сетях и рассказывать о самочувствии после прививки.

Напомним, за минувшие сутки, 4 марта, в Украине первые прививки от коронавируса COVID-19 получили 2913 человек, всего с начала кампании был вакцинирован 12 481 человек.