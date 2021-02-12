Румыния возобновила пропуск транспорта и пешеходов через КПП Исакча

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Гражданам нужно предоставить ряд документов, чтобы пересечь границу

Румынская сторона с 12 февраля сняла карантинные ограничения на перемещение транспорта и пешеходов через пункт пропуска Исакча. Об этом сообщает в Facebook ООО "Паромный комплекс Орловка".

"Команда паромного комплекса Орловка, рада сообщить, что согласно решению Правительства Румынии (далее решение Правительства от 11 февраля 2021 года из пункта пропуска Исакча (Румыния) начиная с 12 февраля 2021 года, сняты карантинные ограничения относительно перемещения легкового, пассажирского транспорта и пешеходов с соблюдением всех требований связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

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Известно, что гражданам, которые движутся по направлению к Румынии и транзитом, необходимо предоставить отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее 48 часов и подтверждение необходимости въезда или транзита, желательно сделанный перевод на румынский язык.

Что касается граждан, которые движутся по направлению к Украине и транзитом, то от них потребуют отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не позднее 48 часов для путешествующих в Украину, страхование и подтверждение необходимости въезда с целью транзита без ПЦР теста с обязательным выездом из государства в течение 2-х суток.

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Напомним, накануне на границах Украины в направлении Польши и Венгрии образовались очереди из автомобилей.