Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca как гуманитарную помощь
Вакцину передали на контрольно-пропускном пункте "Сирет – Порубное"
Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
Как отмечается, передали вакцину на контрольно-пропускном пункте "Сирет – Порубное".
"Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Следовательно, ее распределят между всеми областями Украины", – отметили в ОГА.
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Напомним, ранее Германия пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Однако, какую вакцину и когда ее получит наша страна – пока неизвестно.