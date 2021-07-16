Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca как гуманитарную помощь

Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca Facebook-страница Черновицкой ОГА

Вакцину передали на контрольно-пропускном пункте "Сирет – Порубное"

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca как гуманитарную помощь от Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Как отмечается, передали вакцину на контрольно-пропускном пункте "Сирет – Порубное".

"Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Следовательно, ее распределят между всеми областями Украины", – отметили в ОГА.

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Напомним, ранее Германия пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Однако, какую вакцину и когда ее получит наша страна – пока неизвестно.