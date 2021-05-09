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Руководители "Оппозиционной платформы - За жизнь" возложили цветы к памятнику Вечной Славы в Киеве

Виктор Медведчук Скриншот с видео

Лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" и члены партии, вместе с тысячами киевлян, возложили цветы к памятнику Вечной Славы в столичном парке Славы. В возложении цветов участвовали председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, а также народные депутаты Илья Кива, Наталия Королевская, Сергей Лёвочкин, Нестор Шуфрич, Виктор Черный и многие другие.

Политики прошли по Аллее Славы к Вечному Огню. Их сопровождали тысячи киевлян и гостей столицы, многие из которых держали цветы, а также портреты своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной Войне. Также люди возле обелиска пели военные песни. Они приветствовали политиков, многие подходили, пожимали депутатам руки и благодарили их за проявленную смелость и достойную организацию празднования Дня Победы.

Отметим, что представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" также возложили цветы к памятнику Леониду Быкову, танкистам-освободителям и на площади Победы. Кроме того, в столице и во многих городах прошел праздничный автопробег.

Напомним, сегодня празднование Дня Победы, инициированное "Оппозиционной платформой - За жизнь", происходит по всей нашей стране. Десятки тысяч людей возложили цветы к Вечному огню в Запорожье, Черкассах, Харькове, Днепре, на Закарпатье, в Николаеве, Мариуполе и многих других городах.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук поздравил украинцев с Днем Победы, пожелав ветеранам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма. А всем украинцам – мирного неба над головой, процветания и уверенности в завтрашнем дне.

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