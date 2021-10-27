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Руководители антидопинговой организации Украины увольняются после отчета WADA

Пробирка с допинг-пробой из Московской антидопинговой лаборатории dw.com

После обвинений Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку

Согласно данным Всемирного антидопингового агентства, Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) возбудила международный стандарт тестирования. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, в результате того, как выяснилось, что НАДЦ нарушила международный стандарт, ее директор Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек - подали в отставку.

"Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", - добавил Гутцайт.

Известно, что Всемирное антидопинговое агентство заявило, что провело спецоперацию "Геркулес" и нашло доказательства манипуляции с допинг-пробами в Национальном антидопинговом центре Украины.

Также WADA расследовало обвинения в существовании в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использование допинга, но подтверждения этому не нашел.

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Напомним, ранее трех украинских спортсменов, которых уличили на допинге на Олимпийских играх и лишили медалей, оставили без государственной стипендии.

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