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Руководитель НСЗУ вакцинировался неиспользованной дозой Covishield: Как это было

Председатель НСЗУ Андрей Виленский Фото из открытых источников

Глава Национальной службы здоровья Андрей Виленский вакцинировался от COVID-19 неиспользованной дозой вакцины, которая осталась после работы мобильной бригады. Об этом он сообщил в видеообращении, которое обнародовано НСЗУ в Facebook

"Сегодня я нахожусь в Киевской городской клинической больнице №1, где сформирована команда для проведения вакцинации против коронавірусної инфекции. На сегодня та команда, которая работала, завершает свою работу, и остались неиспользованные дозы вакцины. Это вакцина Covishield/AstraZeneca, она является безопасной и зарегистрированной в Украине", - отметил Виленский. 

При этом руководитель НСЗУ отметил, что сейчас вакцинация несет меньше рисков, чем риск заболеть COVID-19. Также он призвал медиков и всех граждан Украины также делать прививки. 

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Напомним, что накануне Министерство здравоохранения разрешило использовать "остатки" COVID-вакцины для прививки общественников. Будут делать это, если мобильная бригада за 6 часов не использовала открытую дозу препарата. 

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