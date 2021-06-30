Российскому актеру и шоумену запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба

Оскар Кучера Фото из открытых источников

Запрет относится к Оскару Кучере

Российскому актеру и телеведущему запретили въезд в Украину на три года из-за того, что он незаконно посещал оккупированный полуостров Крым. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Россиянин 1974 года прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма.

Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покинул Украину рейсом "Киев-Варшава". После оформления его на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию нашего государства, в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", - отметили в ведомстве.

Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с инициативой аннулировать иностранцу-нарушителю вид, который дает ему право на временное проживание в Украине.

К слову, по данным СМИ, речь идет об Оскаре Кучере, который на днях представлял в Одессе свой литературно-драматический проект.

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Напомним, приказом МКИП от 22 июня 2021 российского артиста Филиппа Киркорова был включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

В свою очередь, российский певец заявил, что гордится внесением в этот список, хотя и считает это абсурдным.

Однако, на днях Министерство культуры и информационной политики на обращение СБУ изъяло Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. В Службе безопасности не предоставили никаких объяснений.