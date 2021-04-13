Российским певцам Лепсу и Буйнову запретили въезд в Украину

Григорий Лепс Фото из открытых источников

На какой именно срок им запрещен въезд - не уточняется

Российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову запретили въезжать на территорию Украины. Об этом говорится в ответе Службы безопасности на запрос "Українських новин".

"На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам России Лепсверидзе (Лепсу) Г. В., Газманову О. М., Буйнову А. Н. ", - говорится в сообщении.

В то же время, на какой именно срок им запрещен въезд, в ведомстве не уточнили. Также СБУ не сообщила о причинах соответствующего запрета.

Кроме того, пока нет информации о запрете въезда в Украину российскому актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.

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Напомним, недавно Министерство культуры и информационной политики включило еще семерых российских актеров и музыкантов в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Тогда в список попали пятеро участников группы "Хор Турецкого". Позже стало известно, что Минкульт включил в соответствующий перечень еще двух музыкантов этого коллектива.