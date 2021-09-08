home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Российские истребители, прибывшие в Беларусь, расположили в 400 километрах от Киева

vayar.mil.by

Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства

На военный аэродром Беларуси Барановичи прибыли истребители Российской Федерации. Их расположили в 400 километрах от Киева. Об этом сообщает местное издание ВАЯР.

Отмечается, что истребители Су-30СМ будут использовать в рамках формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и Российской Федерации.

Подчеркивается, что аэродром Барановичи расположен на дистанции 430 километров от Киева.

Google Maps

Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства.

Как известно, решение о создании совместных учебно-боевых центров России и Беларуси было принято 5 марта 2021 года.

Новости по теме: Турецкие истребители F-16 перехватили неизвестный самолет возле Польши

Напомним, ранее мы писали, что Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, были подняты в небо в ответ на полет российского самолета в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

DDoS-атаку на сайт "Страны" после введения санкций организовала СБУ На Харьковщине разоблачили чиновников, которые присваивали пенсии жителей ОРДЛО В Киеве разоблачили российскую ботоферму, которая работала против "Крымской платформы" После выборов ОПЗЖ будет претендовать не только на должность Генерального прокурора. У них есть кого поставить и в СБУ

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект