Российские истребители, прибывшие в Беларусь, расположили в 400 километрах от Киева
Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства
На военный аэродром Беларуси Барановичи прибыли истребители Российской Федерации. Их расположили в 400 километрах от Киева. Об этом сообщает местное издание ВАЯР.
Отмечается, что истребители Су-30СМ будут использовать в рамках формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и Российской Федерации.
Подчеркивается, что аэродром Барановичи расположен на дистанции 430 километров от Киева.
Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства.
Как известно, решение о создании совместных учебно-боевых центров России и Беларуси было принято 5 марта 2021 года.
Напомним, ранее мы писали, что Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, были подняты в небо в ответ на полет российского самолета в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.