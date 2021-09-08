Российские истребители, прибывшие в Беларусь, расположили в 400 километрах от Киева

Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства

На военный аэродром Беларуси Барановичи прибыли истребители Российской Федерации. Их расположили в 400 километрах от Киева. Об этом сообщает местное издание ВАЯР.

Отмечается, что истребители Су-30СМ будут использовать в рамках формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и Российской Федерации.

Подчеркивается, что аэродром Барановичи расположен на дистанции 430 километров от Киева.

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Самолеты будут охранять воздушные границы Союзного государства.

Как известно, решение о создании совместных учебно-боевых центров России и Беларуси было принято 5 марта 2021 года.

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Напомним, ранее мы писали, что Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, были подняты в небо в ответ на полет российского самолета в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.