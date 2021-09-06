home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Рош ха-Шана в Умани: Составлено уже шесть протоколов и открыто три дела

Фото из открытых источников

Правоохранители получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории города

В Умани хасиды-паломники сегодня, 6 сентября, празднуют иудейский праздник Рош ха-Шана. Безопасность и правопорядок в городе обеспечивают украинские и израильские правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

Отмечается, что правоохранители получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани.

Полиция составила 6 административных протоколов: два – за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два – за мелкое хулиганство, один – за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, украинские правоохранители открыли три уголовных производства по факту:

  • распространения с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов;
  • предоставления гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством;
  • сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.

Полиция уже назначила соответствующие экспертные исследования в рамках этих уголовных производств.

Новости по теме: Рош ха-Шана в Умани: Медики рассказали, как лечат хасидов, у которых подтвердили COVID-19

Напомним, ранее мы писали, что почти 28 тыс. хасидов прибыли в Умань и готовятся к празднованию Рош ха-Шана. Сейчас фиксируются незначительные нарушения. В целом патрулирование города происходит круглосуточно.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Рош ха-Шана в Умани: Медики рассказали, как лечат хасидов, у которых подтвердили COVID-19 За минувшие сутки в Украине было сделано более 152 тыс. прививок против COVID-19 За минувшие сутки в Украине выявлено 2693 новых случая коронавируса В мире зафиксировано 219,9 миллиона случаев коронавируса

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект