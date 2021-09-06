Рош ха-Шана в Умани: Составлено уже шесть протоколов и открыто три дела

В Умани хасиды-паломники сегодня, 6 сентября, празднуют иудейский праздник Рош ха-Шана. Безопасность и правопорядок в городе обеспечивают украинские и израильские правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.

Отмечается, что правоохранители получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани.

Полиция составила 6 административных протоколов: два – за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два – за мелкое хулиганство, один – за нарушение правил дорожного движения.