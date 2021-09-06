Рош ха-Шана в Умани: Составлено уже шесть протоколов и открыто три дела
Правоохранители получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории города
В Умани хасиды-паломники сегодня, 6 сентября, празднуют иудейский праздник Рош ха-Шана. Безопасность и правопорядок в городе обеспечивают украинские и израильские правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції.
Отмечается, что правоохранители получили 38 сообщений со времени пребывания паломников на территории Умани.
Полиция составила 6 административных протоколов: два – за нарушение условий пребывания паломников на территории города, еще два – за мелкое хулиганство, один – за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, украинские правоохранители открыли три уголовных производства по факту:
- распространения с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов;
- предоставления гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством;
- сбыта на территории города бит, электрошокеров и ножей.
Полиция уже назначила соответствующие экспертные исследования в рамках этих уголовных производств.
Напомним, ранее мы писали, что почти 28 тыс. хасидов прибыли в Умань и готовятся к празднованию Рош ха-Шана. Сейчас фиксируются незначительные нарушения. В целом патрулирование города происходит круглосуточно.