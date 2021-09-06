Рош ха-Шана в Умани: Медики рассказали, как лечат хасидов, у которых подтвердили COVID-19

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Сейчас подтверждено 10 ПЦР-положительных анализов 10 хасидов

В Умани рассказали, как лечат хасидов, у которых накануне празднования еврейского Нового года – Рош ха-Шана подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. В частности, об этом говорилось в комментарии главного санитарного врача Уманского района Ивана Гейко, который транслировали в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Подтверждено 10 ПЦР-положительных анализов 10 хасидов. Среди них детей нет. Они находятся в изоляторах по месту жительства. Контроль над ними осуществляют семейные врачи и полиция согласно алгоритму программы "Дії", – подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали, что в Умани обнаружили первые случаи коронавируса у хасидов-паломников, прибывших на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана.

Сейчас в городе введены эпидемиологические меры безопасности. Среди них – бесплатные маски у входа в могилу Раби Нахмана, антисептики, измерения температуры, разметки на вход и выход. Внутри могилы – ограничительные турникеты для соблюдения дистанции. На улицах дежурят скорые.