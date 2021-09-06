Рош ха-Шана в Умани: Хасиды готовятся к празднованию, фиксируются незначительные нарушения

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В этом году праздник верующие отмечают с 6 по 8 сентября и в эти дни иудеи будут праздновать свой 5782 год

Почти 28 тыс. хасидов прибыли в Умань и готовятся к празднованию Рош ха-Шана. Сейчас фиксируются незначительные нарушения. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Первый Независимый" Владимир Линник.

"Очень дружелюбно настроены верующие. Что по поводу нарушений могу сказать. Да, действительно, нарушения были, но, как сообщают представители полиции – их расценивают, как мелкое хулиганство, поскольку сами верующие начали приезжать в Умань еще за месяц, непосредственно, к своему празднования", – отметил он.

Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел в Умани создало межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и даже миграционной службы.

В целом патрулирование города происходит круглосуточно.

"Очень все позитивно настроены, есть, конечно, моменты – эти моменты можем увидеть непосредственно на асфальте, потому что немного хватает мусора. Но возвращаясь назад к теме, скажу, что с правопорядком здесь все хорошо, потому что город патрулируют около 600 представителей полиции и около 200 нацгвардейцев", – подчеркнул корреспондент.

Как известно, Рош ха-Шана в этом году верующие отмечают с 6 по 8 сентября, и в эти дни иудеи будут праздновать свой 5782 год.

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Напомним, что ранее в Умани, перед приездом хасидов-паломников, развернули палатки Красного Креста и доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч медицинских масок. В палатках паломники смогут получить средства индивидуальной защиты, информационные материалы и консультации.

Также для лечения были развернуты основные и резервные койки в случае необходимости оказания ургентной медицинской помощи.

По состоянию на 5 сентября в Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыли почти 23 тыс. паломников-хасидов, среди которых 1730 детей. Полицейские контролировали ситуацию в районе паломничества и обнаружили несколько правонарушений в городе.