Романченко: Украина не имела бы проблем с вакциной от COVID-19, если бы власть реализовала договоренности Медведчука

Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил политический аналитик Виталий Романченко, сообщает "Взгляд".

"Израиль договорился с компанией Pfizer и изготавливает на свой территории вакцину этого производителя. Поэтому у них нет проблем с количеством препарата. То же самое могла сделать и Украина, когда председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поехал в Россию и договорился с высшим руководством Российской Федерации, в частности с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, что Украина получит лицензию и технологию изготовления вакцины "Спутник V". Мы могли изготавливать на нашем отечественном предприятии вакцину и быть защищенными, гораздо лучше подготовленными для решения этой проблемы (борьбы с коронавирусной инфекцией. – Ред.)", – пояснил эксперт.

Однако, отметил политический аналитик, глава Минздрава Украины Максим Степанов решил, что Виктор Медведчук со своими предложениями по вакцине якобы "не уместен".

"Виктор Медведчук в данном конкретном случае сделал гораздо больше касаемо защиты украинцев от распространения коронавируса, чем Степанов", – убежден Виталий Романченко.

Назвать действия власти в борьбе с коронавирусом иначе, чем геноцидом украинского народа, нельзя. Об этом сказано в заявлении партии ОПЗЖ.

"И его (геноцида. – Ред.) можно было бы избежать, если бы власть пошла на приобретение единственной реально доступной ей вакцины – российской "Спутник V" – или начала бы ее производство в Украине", – подчеркнули в политсиле.