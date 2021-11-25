Рок-музыкант, телепродюсер Олег Карамазов о мистическом и сакральном в революционных процессах

Олег Карамазов Фото: Виктория Сметана

Рок-музыкант, телепродюсер Олег Карамазов рассказал о мистическом и сакральном в революционных процессах, комментируя новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи" (смотреть первую серию и вторую серию).

"И фильм, созданный владыкой о гибели Империи, о гибели нашей огромной Родины, и та программа, которую сегодня мы переживаем, дискуссии, то огромное количество мыслей, слов новых, добрых для сегодняшнего времени, которые не услышишь нигде более, для меня являются уроком, который я, по-моему, прочел у кого-то из наших духовников, о том, что любой вопрос, который мы рассматриваем (политический, культурный, социальный) - это всегда продолжение той борьбы добра и зла, той борьбы, которую начал любимый ученик Господа Бога Люцифер против самого создателя и творца. И вот это вот, конечно, то, что называют... Отец Андрей назвал мистикой, а у владыки в фильме я увидел в самом финале то количество свидетельств великих медиков, и великих пастырей, которые говорят об этом, говорят, что действительно, то, что мы переживаем сегодня, то, что было пережито 100 лет назад, - это реальная огромная, духовная эпидемия", - отметил он.

При этом Олег Карамазов добавил, что, по его мнению, то огромное количество людей - коллег, родных и близких, которые бросились в водоворот революции и с восторгом неслись на площадь, - это большая беда духовная и болезнь.

"Думаю, что сегодня мы услышим от автора фильма, от владыки Тихона, так ли это. Но мне в фильме, во всеобщей программе увиделось это. Это, конечно, достаточно мистично и сакрально, но это та правда, которая объясняет все, что происходит с нами, и предостерегает. И поэтому, наверное, так много слов сегодня о церкви, о том состоянии, в котором находится сегодня не только православие, но и христианство. Думаю, нужно быть крайне осторожными и относиться к этому, как к тому, что еще не раз может повториться, к сожалению", - сказал он.

Напомним, немногим более ста лет назад, в ноябре 1918 года завершилась Первая мировая война. В результате этой войны произошло крушение четырёх империй – Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Российская империя рухнула после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года. Как это произошло? Об этом новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок".