Родительские субботы. Когда поминают усопших в 2021 году

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Первый важный день – 6 марта – Вселенская мясопустная родительская суббота

Весной начинается период поминальных дней – родительских суббот. В эти даты поминают усопших родственников, друзей, коллег и дорогих людей.

Как отмечает "Страна", в родительские субботы запрещено ссориться, веселиться, тяжело работать по дому, крепко выпивать.

В то же время допускается наведение порядка на могилах, высадка там цветов. Разрешается и приветствуется посещение службы в храме, молитва о душе умершего, поминальная семейная трапеза, подача милостыни.

Итак, даты всех родительских суббот в 2021 году:

6 марта – Вселенская мясопустная родительская суббота. Всегда за неделю до Великого поста. Поминают всех усопших, необязательно близких родственников.

27 марта, 3 апреля, 10 апреля – родительские субботы на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.

11 мая – Радоница, на девятый день после Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая. Родных поминают пасхальной трапезой, посещают кладбища.

19 июня – Троицкая родительская суббота, накануне Святой Троицы, через 50 дней после Воскресенья Христова.

9 октября – Покровская родительская суббота, накануне Покрова Богородицы. Чтят память, в том числе военнослужащих, которые стояли на защите родины и погибли.

6 ноября – Дмитриевская родительская суббота – в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году.

Весной же нас ждут Масленица и Прощёное воскресенье.

К слову, ранее у нас вышел подробный православный календарь на март 2021 года. А вот будут ли в этом месяце дополнительные выходные и какие государственные праздники будут отмечать в Украине, можно почитать здесь.