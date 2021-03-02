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Родительские субботы. Когда поминают усопших в 2021 году

Фото из открытых источников

Первый важный день – 6 марта – Вселенская мясопустная родительская суббота

Весной начинается период поминальных дней – родительских суббот. В эти даты поминают усопших родственников, друзей, коллег и дорогих людей.

Как отмечает "Страна", в родительские субботы запрещено ссориться, веселиться, тяжело работать по дому, крепко выпивать.

В то же время допускается наведение порядка на могилах, высадка там цветов. Разрешается и приветствуется посещение службы в храме, молитва о душе умершего, поминальная семейная трапеза, подача милостыни. 

Итак, даты всех родительских суббот в 2021 году: 

6 марта – Вселенская мясопустная родительская суббота. Всегда за неделю до Великого поста. Поминают всех усопших, необязательно близких родственников. 

27 марта, 3 апреля, 10 апреля – родительские субботы на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста. 

11 мая – Радоница, на девятый день после Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая. Родных поминают пасхальной трапезой, посещают кладбища. 

19 июня – Троицкая родительская суббота, накануне Святой Троицы, через 50 дней после Воскресенья Христова. 

9 октября – Покровская родительская суббота, накануне Покрова Богородицы. Чтят память, в том числе военнослужащих, которые стояли на защите родины и погибли. 

6 ноября – Дмитриевская родительская суббота – в честь мученика Дмитрия Солунского, последняя в году. 

Весной же нас ждут Масленица и Прощёное воскресенье. 

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К слову, ранее у нас вышел подробный православный календарь на март 2021 года. А вот будут ли в этом месяце дополнительные выходные и какие государственные праздники будут отмечать в Украине, можно почитать здесь.

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