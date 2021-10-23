Родители учеников стали чаще жаловаться на качество еды в школах и садиках

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За первую половину 2021 года украинцы написали 71 обращение с просьбой провести проверки в пищеблоках в школах и садиках

В 2021 году украинцы жалуются на организацию питания в общеобразовательных учреждениях гораздо чаще, чем в 2020 и 2019 годах, сообщает Госпродпотребслужба. Об этом пишет Анна Пешкова для 112ua.tv.

За первую половину 2021 года украинцы написали 71 обращение с просьбой провести проверки в пищеблоках в школах и садиках. Это всего на 4 меньше, чем за весь 2019 год.

Госпродпотребслужба отмечает, что большинство обращений граждан обычно оказываются небезосновательными. Нарушения обнаружили в ходе 59 внеочередных проверок за первое полугодие 2021 года. Это ровно столько же, сколько и за весь 2019 год. При этом в 2020-м нарушения обнаружили в ходе лишь 34 проверок - вероятно, в связи с организацией дистанционного обучения.

Количество жалоб на организацию питания в садиках и школах обычно примерно одинаковое, но в 2020 году на школы жаловались чаще.

За нарушения при организации питания в образовательных учреждениях в первом полугодии выписали 1475 штрафов, тогда как в 2019 году - лишь 18.

Представители администраций учебных заведений в этом году оказались весьма ответственными. За первое полугодие не было ни одного случая недопуска инспекторов. В 2019 году, для сравнения, подобные инциденты случались более 300 раз, в 2020-м - почти 900.

Отметим также, на днях проверки Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины показали, что у каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях был обнаружен золотистый стафилококк.

Больше о нарушениях при организации питания в школах читайте в материале "Каша со стафилококком. Кто и как травит украинских школьников?"