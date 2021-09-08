Риски COVID-штамма "Дельта" для детей: Ученые рассказали о результатах исследований
Данные указывают на важность вакцинации для защиты детей от инфекции
Американские ученые провели исследование, как штамм коронавируса "Дельта" влияет на детей. Так, непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых, тогда как процент инфицированных детей с тяжелым течением не изменился. Об этом заявили в американских центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Коронавирус_инфо.
"Согласно первому исследованию, непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых. Другое исследование показало, что при штамме "Дельта" процент инфицированных детей с тяжелым течением COVID не увеличился и составил 20%, сравнивая с 10-25% с августа 2020 года по июль 2021 года", — отметили эксперты.
В то же время частота госпитализаций и обращений детей в приемные отделения повысилась. Больше всего выросли поступления в больницы детей в возрасте 4 года и младше — почти в 10 раз, чем в июне 2021 года.
"Новые данные указывают на важность вакцинации для защиты детей от инфекции. Однако на различия между регионами могли повлиять и другие факторы: маски и социальная дистанция", - добавили ученые.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что у Минздрава пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19. По его словам, доля детей среди заболевших несущественна. Сейчас в приоритете вакцинация взрослого населения.