Ричард Брэнсон планирует построить отель на Луне

Он заявил, что смотрит в будущее после своего первого полета на корабле Virgin Galactic

Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон объявил о намерении построить отель на Луне. Об этом сообщает Daily Mail.

"Или мы построим однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям - посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день", - заявил он.

При этом Брэнсон добавил, что будущие клиенты могут ожидать "гораздо больше космических кораблей" от Virgin, что в конечном итоге снизит стоимость путешествия.

В это время считается, что билет на полет на космическом корабле Virgin Galactic будет стоить около 250 тысяч долларов.

Брэнсон отметил, что полеты Virgin Galactic могут не стать концом его работы в космосе, поскольку компания планирует построить корабли, которые смогут летать выше и дольше.

"Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место - например, на моё 90-летие. Но посмотрим, как пойдет. Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность", - подчеркнул миллиардер.

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Ранее сообщалось, что британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый успешный "туристический" суборбитальный полет к космической границе.