Резюме Стива Джобса 1973 года написания выставили на аукцион

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Его планируют продать его в печатном виде и в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT)

В Соединенных Штатах выставили на аукцион резюме, которое собственноручно написал соучредитель корпорации Apple Inc. Стив Джобс в 1973 году. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что он заполнил эту форму приема на работу после того, как бросил учебу в колледже и за три года до основания Apple.

В ней Джобс написал, что заинтересован работать инженером-конструктором или инженером-электронщиком, а также уточнил, что имеет навыки работы с компьютером.

На сайте аукциона подчеркнули, что продают бумажную копию и NFT токен, чтобы увидеть, какая из этих версий соберет больше средств.

Сообщается, что по состоянию на пятницу, 23 июля, за физическую версию резюме готовы заплатить более 32 тысяч долларов, самая высокая ставка за NFT-токен составляет чуть более 1 тысячи долларов.