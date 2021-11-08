Резкое похолодание идет в Украину. Ударят морозы до -6 градусов
Уже в среду ударят ночные морозы
Украину в ближайшие дни ожидает резкое похолодание. Завтра температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +11, а в среду ударят ночные морозы до -6°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Завтра на западе Украины температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +11, ночью от 0 до +4°C.
В северных областях столбики термометра упадут до +1...+4 днем, а ночью до 0...+4 градусов.
На востоке страны днем будет +4...+8, а ночью температура опустится до +4...+8°C.
В южных областях днем прогнозируют до +6...+10, ночью +5...+9°C.
В среду 10 ноября на западе страны днем ожидается +4...+11, а ночью ударят морозы до -1...-6°C.
В северных областях днем +1...+4, а ночью температура опустится до -4...-6°C.
На востоке страны синоптики днем прогнозируют похолодание до 0...+3 градусов, а ночью от -1 до -3°C.
В южных областях столбики термометра днем покажут +3...+5, а ночью упадут до 0...-2°C.
Ранее сообщалось, что в Украину идет резкое похолодание с дождями. Ухудшение погоды ожидается уже на этой неделе.