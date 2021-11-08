Резкое похолодание идет в Украину. Ударят морозы до -6 градусов

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Уже в среду ударят ночные морозы

Украину в ближайшие дни ожидает резкое похолодание. Завтра температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +11, а в среду ударят ночные морозы до -6°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра на западе Украины температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +11, ночью от 0 до +4°C.

В северных областях столбики термометра упадут до +1...+4 днем, а ночью до 0...+4 градусов.

На востоке страны днем будет +4...+8, а ночью температура опустится до +4...+8°C.

В южных областях днем прогнозируют до +6...+10, ночью +5...+9°C.

Укргидрометцентр

В среду 10 ноября на западе страны днем ожидается +4...+11, а ночью ударят морозы до -1...-6°C.

В северных областях днем +1...+4, а ночью температура опустится до -4...-6°C.

На востоке страны синоптики днем прогнозируют похолодание до 0...+3 градусов, а ночью от -1 до -3°C.

В южных областях столбики термометра днем покажут +3...+5, а ночью упадут до 0...-2°C.

Укргидрометцентр

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Ранее сообщалось, что в Украину идет резкое похолодание с дождями. Ухудшение погоды ожидается уже на этой неделе.