Резкий спад: За сутки в Украине обнаружили 2 817 новых COVID-случаев

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 817 новых случаев коронавируса. В частности, COVID подтвердили у 159 детей и 31 медработника. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 1 414 человек. Умерли 119 украинцев.

За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР - 13 158, методом ИФА - 2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 475).

Всего с начала пандемии в Украине заболело 2122327 человек, выписаны - 1768753 пациенты, летальных случаев - 46512, проведено 9668937 ПЦР-тестирования.

Кроме этого, по данным Степанова, за 9 мая в Украине от коронавируса вакцинировали 1004 человека.

По состоянию на утро 10 мая с начала прививочной кампании привиты 863645 Украинский (из них 446 человек получили 2 дозы).

Напомним, с 13 апреля в Украине начали делать прививка от коронавируса COVID-19 вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Сообщалось, что первая партия вакцины содержит 215 тыс. доз, а на поставку остальных законтрактованных доз Минздрав ожидает в ближайшее время.