Резкий спад: В Украине за сутки обнаружили 1,7 тыс. новых COVID-больных

В Украине обнаружили 1703 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, также за минувшие сутки госпитализировали 1 330 человек, умерли 84 пациента, выздоровели 5733 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) и г. Киев (96).

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 15 199 человек,

методом ИФА - 3 289 человек,

экспресс-тестами - 14 002 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 201 472 человека, выздоровели 2 036 148 человек, а умерли - 50 472.

Напомним, накануне в Киеве, Львове и Одессе открываются центры вакцинации. В столице там делают прививки в том числе людям, которые стали в лист ожидания в "Дії".