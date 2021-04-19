Резкий спад: В Украине 6506 новых случаев коронавируса за сутки

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В антилидерах Днепропетровская область с 761 заболеванием

За минувшие сутки в Украине выявили 6506 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской областях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

В частности, за минувшие сутки госпитализировали 2 387 человек, выздоровели 5 598 человек. 214 человек не смогли преодолеть болезнь.

Также вчера сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4 037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7 640).

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 1 953 016 человек, выздоровели 1 487 677 человек. Для 40 000 человек болезнь стала фатальной. Сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.

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