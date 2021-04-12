Резкий спад случаев: В Украине 7856 новых COVID-заражений

Фото из открытых источников

Антирейтинг возглавляет Днепропетровская область

В Украине за минувшие сутки выявили 7856 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Кроме того, за вчера умерли от вируса 287 человек, а выздоровели 5355 человек.

В Днепропетровской области за сутки выявили более 1 тысячи новых случаев, в Харьковской области - 595, во Львовской области - 590, в Киеве - 537.

Кроме того, за минувшие сутки умерли от вируса 287 человек, а выздоровели - 5355 человек.

За все время пандемии в Украине выявили 1 861 105 новых COVID-заражений, 37 301 смертельный случай, 1 416 215 выздоровлений от коронавируса.

По информации министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook за вчера госпитализировали 2770 человек.

За сутки в Украине сделали 40 109 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 20 831, методом ИФА - 6133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 145).

Новости по теме: Образование тромбоза в ходе болезни COVID-19: Врач назвал главные признаки

Напомним, ученые пришли к выводу, что "южноафриканский" штамм COVID-19 проявляет устойчивость к вакцине Pfizer.