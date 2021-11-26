Режиссер театра и кино Андрей Кончаловский о причинно-следственных связях в революционных процессах

Андрей Кончаловский Фото из открытых источников

Режиссер театра и кино Андрей Кончаловский, комментируя фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок" (смотреть первую https://youtu.be/g-OUSnBYZRg и вторую серию https://youtu.be/WLYDlEaMhkE), рассказал о причинно-следственных связях в революционных процессах.

По словам Кончаловского, для общества самое главное - это ценности.

"Хотим мы или нет, но алчность и жажда власти являются двумя мистическими силами, которые во многом определяют движение истории. Чья-то алчность и чей-то страх потерять власть, - высказался Кончаловский. - Если мы не будет думать о системе ценностей, мы не должны даже думать о том, что у нас будет какое-нибудь другое представление о свободе, кроме как свобода, воля вольная, что хочу, то и ворочу. Я думаю, что мы имеем глубокие причинно-следственные связи, ценности общества очень влияют на процессы в том же обществе и отношениях внутри него".

Кроме того режиссер подчеркнул, что в наше время люди практически не доверяют друг другу и не имеют никого за пределами семьи, и это свидетельствует не о самых хороших процессах в обществе.