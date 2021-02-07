Reuters опубликовал материал с критикой решения Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Британское информационное агентство Reuters отреагировало на указ Президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Reuters отмечает, что в указе Зеленского абсолютно не указаны причины введения санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и трех телеканалов, владельцем которых он является.

"В постановлении мотивов такого решения не приводится. Козак является указанным владельцем трех телеканалов, которые, по сообщениям украинских СМИ, связаны с Виктором Медведчуком, видным оппозиционным деятелем", – пишет информационное агентство.

Поэтому неудивительно, что запрет на вещание руководство трех упомянутых телеканалов восприняло исключительно как политическую расправу над неугодными масс-медиа.

"Мы рассматриваем это решение как политическую расправу против неугодных СМИ", – цитирует Reuters совместное заявлении каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук считает, что своими действиями Зеленский лишает журналистов права на профессию и ограничивает свободу слова в Украине.

"Президент Зеленский выбросил на улицу 1500 журналистов и сотрудников трех телеканалов и лишил миллионы телезрителей права на получение объективной информации", – приводит Reuters слова председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Материал этого авторитетного информационного агентства о преследовании независимых СМИ в Украине получил широкий резонанс. Его опубликовали ряд ведущих североамериканских, европейских и азиатских СМИ.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уже говорил, что, не найдя возможности расправиться с неугодными политиками и СМИ в рамках правового поля, Президент Зеленский пошел на грубое нарушение закона и Конституции Украины.

"Я вам хочу напомнить, ведь были замечания и наказания со стороны Нацсовета по отношению к NewsOne? Были. Последнее решение, которому более года, было принято ‒ обратиться в суд для лишения лицензии NewsOne. А решение суда есть? Нет. А почему нет? Да потому, что, видимо, нет оснований. Потому что, если бы были основания, суд принял бы решение и лишил лицензии. Получается, правовым путем сделать это нельзя. А если нельзя сделать это правовым путем, то это делается путем узурпаторского захвата власти, путем грубого нарушения Конституции и закона. И господин Зеленский нарушил Конституцию Украины не первый раз, но сейчас ‒ в отношении средств массовой информации", – отметил Виктор Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Кроме того, сайт информационного агентства ZIK.UA переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) на zikua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта ZIK.UA незаконно отняли домен ZIK.UA.

Также на новые домены перешли сайты ZIK и NewsOne. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.