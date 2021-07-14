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Решение ЕС не означает автоматического разрешения на въезд, - МИД

МИД Украины

 Фото из открытых источников

Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов

В МИД приветствовали намерение ЕС включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешены несущественные поездки, но напомнили, что такое решение не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств Евросоюза. Об этом сообщает "Урядовий портал".

"Я приветствую решение ЕС, которое рекомендует возобновить полноценное действие безвиза с Украиной. Оно свидетельствует, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС. Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом МИД напоминает, что включение в "зеленый перечень" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС.

"Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные "зеленые списки" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране", - отметили в МИД.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза относительно включения Украины в национальные "зеленые списки" и обновления национальных требований относительно пересечения границы гражданами Украины.

В то же время в МИД рекомендуют украинцам проверять актуальную информацию относительно путешествий перед поездкой.

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Ранее сообщалось, что послы ЕС разрешили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

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