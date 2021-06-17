Рэпер Моргенштерн судится с СБУ, чтобы получить право на въезд в Украину

Моргенштерн (Алишер Валеев) Фото из открытых источников

Он просит отменить приказ МКИП, которым его внесли в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) готов судится со Службой безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину. Об этом сообщает Окружной админсуд Киева.

Отмечается, что исполнитель просит ОАСК признать противоправными действия СБУ, которая подготовила документы и обратилась в Минкульт о внесении гражданина РФ Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHTERN) в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Также он просит признать противоправным и отменить приказ МКИП, изданный в апреле 2021 года, которым его внесли в соответствующий перечень.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Как известно, весной 2021 года российский рэпер заявлял, что собирается в Украину с концертами.

Тем не менее, информация о его гастролях вызвала критику в соцсетях.

Впоследствии он заявил, что не поедет в Украину, потому что ему страшно.

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Напомним, ранее российскому рэперу Моргенштерну запретили въезд на территорию Украины, поскольку он пропагандирует культ насилия и жестокости. Письмо с предложением в Минкульт направила СБУ.