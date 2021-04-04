Рэпер DMX в критическом состоянии из-за передозировки наркотиками

DMX (настоящее имя - Эрл Симонс) Instagram / DMX

Артиста подсоединили к системе жизнеобеспечения

Популярный американский репер DMX попал в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками, передает TMZ.

Согласно сообщению, 50-летнего исполнителя Эрла Симмонса госпитализировали в одну из больниц города Уайт-Пленс, что в штате Нью-Йорк.

В больнице рэперу диагностировали сердечный приступ из-за передозировки наркотиками. Сейчас он находится в критическом состоянии. Его подсоединили к системе жизнеобеспечения.

Представитель DMX не готов давать комментарии или прогнозы относительно состояния звезды.

Стоит отметить, что ранее Эрл Симонс рассказывал о том, что начал употреблять наркотики с 14 лет. Он несколько раз лечился от зависимости, но не достиг результата. Последний раз мужчина проходил реабилитацию в наркологическом центре в 2019 году.

Новости по теме: Украинского рэпера высмеяли в популярном американском телешоу

Напомним, в начале года американский рэп-исполнитель и продюсер Андре Ромелл Янг, более известный как Dr. Dre, попал в реанимацию из-за аневризмы головного мозга. Врачи описывали его состояние как стабильное.