Регулятор ЕС рекомендовал бустерные дозы Pfizer и Moderna: Кого это касается
Третья доза увеличивает способность вырабатывать антитела против COVID-19 у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой
Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Такая доза может вводиться через 28 дней после второй, сообщается на сайт EMA.
По данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает COVID-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.
В то же время, нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19.
"EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности", - добавили в ведомстве.
Также отмечается, что важно различать третью дозу для людей с ослабленной иммунной системой и людей с нормальной иммунной системой. В отношении последних исследования показали значительное повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через пол года после второй.
"На основании этих данных комитет пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через шесть месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше", - отметили в EMA.
Напомним, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщал, что в Украине не планируют массово вакцинировать граждан третьей дозой против COVID-19, однако, Министерство здравоохранения рассмотрит возможность прививки бустерной дозой представителей из групп риска, при условии проверенных данных о ее эффективности.