Регулятор ЕС рекомендовал бустерные дозы Pfizer и Moderna: Кого это касается

Третья доза увеличивает способность вырабатывать антитела против COVID-19 у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой

Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Такая доза может вводиться через 28 дней после второй, сообщается на сайт EMA .

По данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает COVID-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.

В то же время, нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19.

"EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что важно различать третью дозу для людей с ослабленной иммунной системой и людей с нормальной иммунной системой. В отношении последних исследования показали значительное повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через пол года после второй.

"На основании этих данных комитет пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через шесть месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше", - отметили в EMA.

Новости по теме: ВОЗ призвала установить мониторинг за бустерными дозами COVID-вакцин

Напомним, ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщал, что в Украине не планируют массово вакцинировать граждан третьей дозой против COVID-19, однако, Министерство здравоохранения рассмотрит возможность прививки бустерной дозой представителей из групп риска, при условии проверенных данных о ее эффективности.