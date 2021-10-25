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Регулятор ЕС начал обзор таблеток от коронавируса "Молнупиравир"

Таблетки "Молнупиравир" компании Merck

 Фото из открытых источников

Осмотр продлится до тех пор, пока у агентства "не будет достаточно доказательств для подачи официального заявления на получение разрешения на продажу"

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало непрерывный обзор таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck. Об этом сообщает пресс-служба EMA.

Как отмечается, решение о непрерывном осмотре COVID-таблеток основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований.

"Эти исследования показывают, что лекарства могут снизить способность Sars-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме, тем самым предотвращая госпитализации или смерти пациентов с COVID-19", - говорится в релизе.

Осмотр продлится до тех пор, пока у агентства "не будет достаточно доказательств для подачи официального заявления на получение разрешения на продажу".

Также EMA обещает сообщить о дальнейших действиях, когда будет подана заявка на получение разрешения на продажу препарата.

Новости по теме: Таблетки против коронавируса: В ВОЗ ждут результаты испытаний

Напомним, ранее американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о проведении завершающего этапа стадии испытания таблеток от коронавирусной болезни. Препараты тестируют на пациентах с симптомами COVID-19, но не требующими госпитализации.

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