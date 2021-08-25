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Ребенок, который изображен на обложке альбома Nirvana, подал в суд на группу

Спенсер Эдлер-ребенок, который изображен на обложке альбома "Nirvana" Twitter

Он требует не менее 150 тыс. долларов

30-летний Спенсер Элден, изображен обнаженным ребенком на обложке многомиллионного альбома Nirvana "Nevermind, потребовал моральную компенсацию за использование его детское фото, которое считает сексуальной эксплуатацией. Об этом сообщает CBS Los Angeles.

Парень утверждает, что музыканты группы нарушили федеральные законы о детской порнографии, использовав в 1991 году его фото в детском возрасте.

В частности, он подал в суд на Дэйва Грола и Криста Новоселича, Кортни Лав, управляющую имуществом Курта Кобейна, Гая Осири и Гизер Парри, управляющих имением музыканта, фотографа Кирка Веддли, художественного руководителя Роберта Фишера и других.

Известно, что Элден требует не менее 150 тыс. долларов от каждого из 17 фигурантов иска.

Как утверждают адвокаты истца, родители парня никогда не подписывали документы, которые позволяли бы использовать фотографии четырехмесячного ребенка в водном центре Пасадены в 1990 году.

В жалобе отмечается, что Элден "пострадал и будет продолжать нести пожизненный ущерб".

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Как сообщалось ранее, американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки, которое он якобы совершил более 50 лет назад.

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