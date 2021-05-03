Реальное количество больных COVID-19 в Украине может быть вдвое больше, - исследование

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Почти 30% опрошенных украинцев считают, что переболели на коронавирус

В Украине реальное количество лиц, переболевших коронавирусом COVID-19, может быть минимум вдвое больше, чем официальные данные. Об этом свидетельствуют данные опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Как отмечается, исследование проводили 13-15 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки между 2001 респондентом в возрасте 18 лет и старше.

"По данным опроса переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% только за симптомами. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике", - рассказал гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

По его словам, заболевших может быть и втрое больше, чем указано в данных Минздрава, ведь если принять во внимание, что в 2 млн официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также тот факт, что часть лиц, кто считает, что у них был COVID, но не делали тесты, могут быть правыми.

Как отмечается, также изменилась ситуация с желанием украинцев вакцинироваться. Сейчас на вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививку в ближайшие несколько месяцев?", 43% опрошенных ответили, что готовы, 53% - что не готовы.

По сравнению с мартом отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10% (с 33% до 43%), а не готовых – уменьшилось на 9% (с 62% до 52%).

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украину в целом уже поставили более 1,6 миллиона доз вакцин от коронавируса. В то же время, в мае ожидается больше поставок и увеличение суточного количества вакцинированных.