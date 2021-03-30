Разумков заявил, что всеукраинский локдаун теоретически возможен

Введение возможно только в случае попадания в "красную" зону 13 областей Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине теоретически возможно введение локдауна в пределах всей страны. Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина .

"Теоретически это возможно", - отметил Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону 13 областей Украины.

Вместе с тем он подчеркнул, что не желает прогнозировать будущее.

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - резюмировал спикер парламента.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в случае ухудшения ситуации с числом заболевших COVID-19 в Украине придется вводить общенациональный локдаун.