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Разумков заявил, что всеукраинский локдаун теоретически возможен

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

Введение возможно только в случае попадания в "красную" зону 13 областей Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине теоретически возможно введение локдауна в пределах всей страны. Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.

"Теоретически это возможно", - отметил Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону 13 областей Украины.

Вместе с тем он подчеркнул, что не желает прогнозировать будущее.

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - резюмировал спикер парламента.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в случае ухудшения ситуации с числом заболевших COVID-19 в Украине придется вводить общенациональный локдаун.

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