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Разумков во второй раз заболел коронавирусом

Глава ВРУ Дмитрий Разумков Верховная Рада

У Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре

У Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре. Об этом он сообщает на своей Facebook-странице.

"Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - отметил глава ВР.

Дмитрий Разумков планировал завтра лично принять участие в Ялтинской европейской стратегии, впрочем, теперь надеется на то, что ему позволят выступить дистанционно.

"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным", - написал он.

Известно, что некоторое время чиновник будет находиться на самоизоляции, однако продолжит свою работу дистанционно. Как добавил Разумков, сейчас он чувствует себя хорошо.

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Напомним, в конце ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Болезнь у него подтвердили 11 ноября.

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