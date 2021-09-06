Разумков об отставках в Кабмине: Есть те, кто добровольно-принудительно могут покинуть правительство

Председатель Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

При этом, по словам спикера ВР, есть и такие министры, которые могут уйти с должностей по собственному желанию

Глава Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков заявил, что в Кабинете Министров Украины могут быть отставки, в частности, в добровольно-принудительном порядке. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

"Возможны отставки, я об этом говорил. Верховная Рада может определиться по любому министру. Есть несколько вариантов – либо собственное заявление, либо премьер-министр может сделать представление в ВР, либо депутаты могут выступить с вышеупомянутой инициативой. Для этого достаточно одного народного депутата, и мы также будем принимать соответствующие решения", – отметил глава правительства.

По его словам, в Кабмине есть министры, к которым есть вопросы, а к некоторым – и у него лично.

"Я сейчас не буду переходить на фамилии, я думаю, вскоре мы это увидим. А есть те, которые, возможно, самостоятельно уйдут в отставку, а есть те, кто в добровольно-принудительном формате могут покинуть Кабинет министров Украины. Я думаю, скоро мы это увидим. Возможно, не на первой неделе, но вскоре", – подчеркнул Разумков.

Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает вероятности новых отставок чиновников в ближайшее время. По его словам, есть несколько министерств, деятельность которых вызывает сегодня дискуссии не только в стенах Верховной Рады, не только у народных депутатов, но и у общества.