Разработчику фейкового приложения "Дія" предложили стажировку в Минцифре

Парню все равно придется нести ответственность за подделку документов

Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Но это не освободит его от уголовной ответственности. Об этом сообщил замглавы МВД Егений Енин в своем Facebook .

Он подчеркнул, что киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который создал фейковое приложение.

"Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", - отметил Енин.

Он добавил, что парню все равно придется нести ответственность за подделку документов.

Напомним, ранее мы писали, что министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, чтобы создавать подделки ковидных сертификатов и паспортов для несовершеннолетних. По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".