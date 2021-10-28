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Разработчику фейкового приложения "Дія" предложили стажировку в Минцифре

Фото из открытых источников

Парню все равно придется нести ответственность за подделку документов

Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Но это не освободит его от уголовной ответственности. Об этом сообщил замглавы МВД Егений Енин в своем Facebook.

Он подчеркнул, что киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который создал фейковое приложение.

"Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве", - отметил Енин.

Он добавил, что парню все равно придется нести ответственность за подделку документов.

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Напомним, ранее мы писали, что министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, чтобы создавать подделки ковидных сертификатов и паспортов для несовершеннолетних. По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".

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