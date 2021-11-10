Разработчик фейковой "Дії" стал советником замминистра, - Минцифры

Украинская правда

Он должен привлечь молодых людей к процессам цифровизации

Задержанный, за подделку программы "Дія" 21-летний парень назначен советником на общественных началах у одного из заместителей главы Министерства цифровой трансформации. Об этом сообщил министр Михаил Федоров "Украинской правде".

По его словам, молодой человек занимается проектом по привлечению молодых людей к процессам цифровизации.

"Этот парень работает с социальной рекламой и с нашим будущим проектом, который должен привлечь молодежь к процессам цифровизации... Хакером его трудно назвать, потому что он не базу взломал, а просто дизайн сделал... Мне кажется, корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализовать свои способности. И поэтому мы решили совместить человека, который является целевой аудиторией, с проектами, которые мы хотим запустить", - отметил Федоров,

При этом он добавил, что суд еще должен определить вину украинского хакера.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области разоблачили созданную фейковую версию приложения "Дія", с помощью которой пользователи создавали поддельные копии документов – паспорта, сертификаты вакцинации от болезни COVID-19, водительские удостоверения и прочее.

Так, житель Запорожской области за денежное вознаграждение сбывал доступ к мобильному приложению через мессенджер Telegram.

А по результатам обысков по месту жительства мошенника была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты.