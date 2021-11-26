Разные религиозные и национальные общины столицы провели Киевский форум толерантности

Газета День

25 ноября 2021 года в г. Киеве состоялся Киевский форум толерантности. В мероприятии приняли участие представители различных религиозных и национальных общин Киева, в частности представители азербайджанской, арабской, афганской, греческой, грузинской, казахской, немецкой, палестинской, польской, узбекской и других общин, представители которых проживают в г. Киеве.

Во время Форума были обсуждены вопросы взаимодействия религиозных организаций и национально-культурных обществ с органами местной исполнительной власти и органами местного самоуправления, обеспечения толерантности и предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в г. Киеве и тому подобное.

Епископ Вишневский Спиридон передал организаторам и участникам Форума благословение Предстоятеля УПЦ и поздравил с прошедшим Международным днем толерантности (Международный день толерантности отмечается ежегодно 16 ноября).

В своем выступлении епископ Спиридон отметил: "Для нас – верных Украинской Православной Церкви - понятие толерантности прежде всего базируется на евангельских наставлениях и в первую очередь на Христовой заповеди любви. Любви не только к подобным себе, но и ко всем людям. Для нас толерантность - это взаимоуважение между разными людьми, которые могут принадлежать к разным религиозным сообществам, к разным национальным группам, говорить на разных языках, иметь разные взгляды на те или иные вещи. Бесспорно, это не может и не должно вести к отказу от своей собственной позиции, но это означает способность и готовность к диалогу с другими, к поиску путей взаимопонимания".

В завершение своего выступления владыка заверил всех участников форума, что Украинская Православная Церковь и в дальнейшем будет делать все от нее зависящее и необходимое для достижения общественного мира и согласия в нашей стране, взаимопонимания и совместной работы всех граждан на благо Украины.