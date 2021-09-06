Размер стипендий студентам увеличивается, а количество получателей уменьшается, - Кабмин

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Постановление о выплатах вступает в силу с 1 января 2022 года

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о повышении размера стипендий. Об этом сообщил Правительственный портал.

Как отмечается, размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года, но количество получателей сокращается более чем на 10%.

Согласно постановлению, каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 35 до 40) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам.

Таким образом, процент стипендиатов снижается, поскольку ранее он составлял от 40 до 45%.

Однако, повышается размер академических стипендий:

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен;

для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен;

для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - с 1300 до 2000 гривен.

Как известно, постановление правительства вступает в силу с 1 января 2022 года.

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Напомним, что ранее на заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального и высшего образования. В учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза.