Расследование пойдет по цепочке: Кравченко о негативных поствакцинальных последствиях

Сергей Кравченко Фото из открытых источников

Будет клиническое, эпидемиологическое и уголовное расследование, отметил эксперт

Если будут негативные поствакцинальные последствия от использования индийской вакцины от коронавируса Covishield, расследование пойдет по цепочке.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Гость студии, комментируя начало в Украине кампании по вакцинации против коронавируса, пояснил, как будут развиваться события, если после вакцинации возникнут негативные последствия (ранее Сергей Кравченко предостерегал, что Министерство здравоохранения изменило нормативно-правовую базу, чтобы зарегистрировать вакцину индийского производства CoviShield, чем нарушило постановление Кабинета министров).

"Смотрите, не дай Бог, сейчас произойдут какие-то негативные поствакцинальные последствия, начнется клиническое, эпидемиологическое расследование – и криминальное. И пойдут по цепочке, начиная от Закона Украины про лекарственные средства – и по всей нормативно-правовой базе, ее соответствия при регистрации", – сказал Сергей Кравченко.

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Глава Национальной медицинской палаты Украины добавил, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, а также глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий в этой ситуации "умыли руки".

"Степанов – да, он молодец, стратег. И еще есть один молодец, похвалю не любимого мной Михаила Борисовича Радуцкого, которого второй раз спасла "чуйка". Первый раз его спасла интуиция с прототипом в кандидаты на украинскую вакцину, куда он не вляпался. И вот вторая ситуация, куда он не вляпался – это Covishield", – сказал Сергей Кравченко.

Напомним, 23 февраля в "Борисполь" прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Украина стала единственной европейской страной, которая закупила CoviShield в Индии. Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Препарат CoviShield укололи врачу-реаниматологу опорной по COVID-19 Черкасской областной больницы Евгению Горенко.