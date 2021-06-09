Расследование Bellingcat и Insider: Отравители Навального хотели убить Быкова

Выяснили, что за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ

Расследователи Bellingcat и Insider выяснили, что сотрудники ФСБ России, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить еще и российского поэта и активиста Дмитрия Быкова. Об этом сообщает Insider.

Журналисты выяснили, что за год до покушения за Быковым велась слежка, в котором принимали участие сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ).

В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, который пользовался паспортом на имя Николая Горохова. Они регулярно следовали за Быковым во время его поездок по стране.

Отмечается, что 13 апреля 2019 года Быков вместе с женой прибыли в Новосибирск для участия в национальном диктанте. К тому времени упомянутый сотрудник ФСБ Паняев и Иван Осипов из "Лаборатории" (Научно-исследовательский институт ФСБ №2) тоже прилетели в Новосибирск (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов). Они вернулись в Москву на следующий день.

В то время, Быков остановился в отеле Domina, где, по мнению расследователей, сотрудники ФСБ и нанесли яд.

После выступления в Новосибирске поэт отправился в Екатеринбург, а позже — в Уфу читать лекцию. Именно во время перелета в столицу Башкортостана 16 апреля поэту стало плохо.

Расследователи предполагают, что отравление произошло лишь на третий день, поскольку Быков повторно надел одежду, на которую могли нанести яд.

Отмечается, что косвенно эту теорию может подтверждать то, что у Быкова на спине обнаружили малиновое пятно неизвестного происхождения размером с кулак. Кожа в этом месте шелушилась, покрывалась корками, сильно чесалась и долго не заживала.

Специалисты утверждают, что "Новичок" не должен приводить к такому раздражению.

Однако, если в раствор добавили кожно-нарывной агент или в молекуле действующего вещества присутствуют радикалы, способные вызвать кожно-нарывный эффект, это могло бы дать похожую картину.

Быков описывал симптомы, которые очень схожи с теми, которые обнаружили у Навального. В больнице поэта ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в себя.

СМИ предполагали, что причиной госпитализации Быкова стало обострение, связанное с сахарным диабетом, однако врачи впоследствии это опровергли.

В комментарии Insider поэт заявил, что не знает, кто мог бы организовать такое покушение.

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Напомним, Дмитрий Быков попал в больницу 16 апреля 2019 года после того, как ему стало плохо в самолете – он летел из Екатеринбурга в Уфу, чтобы прочитать там лекцию "Русский анекдот как литературный жанр".