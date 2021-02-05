Расширение для обхода блокировки "ВКонтакте" воровало персональные данные украинцев - СНБО

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Также было обнаружено 28 других таких расширений

Расширение для браузеров Chrome и Edge VK Unblock, которое помогало обойти блокировку соцсети, воровало персональные данные пользователей. Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО.

"Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию, и др.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение вместе с 28 другими, содержало вредоносный код для скрытого сбора персональных данных пользователей.

Также VK Unblock по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, в частности результаты поиска.

Известно, что в целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. В настоящее время вредоносные расширения заблокированы Google и Microsoft. Основные страны, на которые была направлена атака — Франция, Украина, Бразилия.

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Напомним, ранее специалисты компании Microsoft обнаружили группу хакерских программ, нейтрализующих встроенные механизмы защиты четырех наиболее популярных браузеров - Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс.