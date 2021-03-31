В Болгарии нашли 7000-летнюю запись на неизвестном науке языке

Доисторическая глиняная плита Фото из открытых источников

Обнаружена плита может быть примером протописьма

Болгарские археологи нашли доисторическую глиняную плиту с, возможно, доалфавітним письмом или протописемним резьбой. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

Как отмечается, находка была сделана при раскопках крупного поселения недалеко от Панагюриште в южной части центральной Болгарии.

Хотя это не доказано, кажется правдоподобным, что недавно обнаружена керамическая плита эпохи неолита и энеолита с ее резными знаками могла быть примером своего рода протописьма в том смысле, что она была очень ранней формой передачи информации письменными средствами.

Расшифровать такие послания пока не представляется возможным, поскольку люди, которые их создали, не знали алфавита.

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Подобные доисторические керамические артефакты к-алфавитной письменности или прото-письменности, датируемые 8000-7000 лет назад, многие из которых имели одинаковую эллиптическую форму, были найдены по обе стороны Балканских гор (Стара-Планина).

Одним из таких артефактов является небольшая керамическая плита 6-го тысячелетия до нашей эры с письменными знаками, найденная в 2017 году недалеко от Новой Загоры в Южной Болгарии. Еще одна похожая находка — керамический фрагмент возрастом 7000 лет с передалфавітним письмом концу неолита, который был найден в 2016 году в доисторическом поселении возле города Рибен в Северной Болгарии.

До сих пор одним из самых известных археологических артефактов с предалфавитным письмом были так называемые Градешницкие таблички, обнаруженные в 1969 году недалеко от города Градешница Врацкого района на северо-западе Болгарии. Артефакты, сопоставимые с табличками Градешница, также были найдены в сегодняшней Румынии, то есть к северу от реки Дунай.

Последняя доисторическая керамическая плита с возможным протописом, обнаруженная в Болгарии, была представлена на ежегодной выставке "Болгарская археология 2020" в Национальном институте и музее археологии в Софии.

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Находка стала частью открытия и раскопок большого поселения на стыке позднего неолита и раннего энеолита в районе Варбішкі Долл, город Бата (Бута), муниципалитет Панагюриште, в центральной части южной Болгарии.

Это место было раскопано археологами Явором Бояджиевым и Каменом Бояджиевым из Национального института и Музея археологии в Софии и Валерием Петровым из Института этнологии и фольклористики в Софии.

"Доисторический комплекс представляет собой просторное поселение площадью не менее 150 000 квадратных метров, датируемое концом позднего неолита (новые каменные сутки) и началом энеолита. Возраст — около 5100 — 4800 лет до нашей эры", — говорится в сообщении Болгарской археологической выставки.

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Большое доисторическое поселение располагалось на террасе по обе стороны небольшой реки, которая является левым притоком реки Банская Люда Яна. Археологи обнаружили два археологических слоя, отметив, что их могло быть больше, но верхние из них, вероятно, были уничтожены земледелием.

В разных местах поселения эпохи неолита и энеолита исследователи наткнулись на скопление археологических артефактов. Археологи обнаружили три очага и многочисленные ямы, причем некоторые из ям имели диаметр 0,4−0,6 метра, что привело исследователей к предположению, что эти ямы имели отношения к архитектуре зданий и, вероятно, использовались для установки массивных деревянных столбов.

"Обнаружено более 1500 артефактов. Особенно примечательны разнообразные антропоморфные статуэтки, некоторые из которых с детальной отделкой, отличительными чертами лица и даже „прическами“. Также были обнаружены два керамических артефакта с гравировкой знаков", - отмечает археологическая группа.

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