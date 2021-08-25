Распространение COVID-штамма "Дельта": Эффективность РНК-вакцин снизилась до 66%

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В частности это препараты Pfizer и Moderna

Вследствие распространения COVID-штамма "Дельта" эффективность РНК-вакцин снизилась до 66%. Об этом сообщил Medical Xpress, ссылаясь на данные Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

Как отмечается, эффективность препаратов Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%.

В исследовании CDC приняло участие более 4 тысяч медиков и работников служб экстренного реагирования в шести штатах США.

Известно, что среди 4217 участников 3 483 (83%) были вакцинированы против COVID-19:

2278 (65%) получили прививку препаратом Pfizer-BioNTech;

1138 (33%) – Moderna;

67 (2%) – Janssen (Johnson & Johnson).

Каждую неделю или при появлении симптомов, подобных коронавирусной болезни, участники проходили тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"Учитывая частоту заболеваний среди вакцинированных и невакцинированных людей, а также на количество времени, в течение которого они отслеживались, эффективность вакцины в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года оценивалась в 91%.

Но в течение нескольких недель накануне 14 августа, когда штамм "Дельта" стал доминирующим, эффективность упала до 66%", - сообщили исследователи CDC.

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Также они отметили, что эффективность вакцины может снижаться вследствие времени, прошедшего с момента прививки, а результаты базируются на относительно коротком периоде исследования с небольшим количеством заболеваний.

"Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, стойкое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19", - отметили ученые.

Как сообщалось ранее, в компании Moderna сообщили, что эффективность их вакцины за пол года после введения двух доз снижается всего на 1%. Во время исследований вакцина показала эффективность в 94%.