Радуцкий: Украину ожидают еще более сложные испытания из-за мутаций COVID-19

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Он отметил необходимость введения строгих общенациональных карантинных ограничений

Украине придется преодолеть еще более сложные испытания из-за распространения "южноафриканской" мутации коронавируса, которая является более агрессивной и вызывает больше летальных исходов. Об этом написал в Facebook председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, одной из причин третьей волны пандемии стал "британский" штамм, риск инфицироваться которым на 50% выше, уровень летальности – на 60%.

"Именно из-за "британского" вируса в стране установлен еще один антирекорд – только по официальным данным инфицировались почти 20 тысяч граждан. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Критически высокие показатели госпитализации (более 5 тыс человек) и смертности (433). "Южноафриканский" штамм считается еще более агрессивным, чем "британский", - рассказал председатель комитета.

По данным ВОЗ, штамм, который был обнаружен впервые в конце прошлого года в ЮАР, уже циркулирует в 51 стране, в том числе: в США, Канаде, Австралии, Китае, Израиле, Германии, Латвии, Чехии.

Как отметил Радуцкий, штамм из ЮАР еще на 50% агрессивнее, чем другие известные мутации, а уровень летальности больше на 50%. "Южноафриканский" штамм чаще поражает молодых людей и инфицирует повторно тех, кто уже переболел.

Кроме этого, исследования показывают, что эта мутация вируса снижает эффективность COVID-вакцин на 30%, но производители препаратов имеют другие данные.

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Так Pfizer/BioNTech демонстрирует эффективность 91% (на другие штаммы вируса – 95%), исследования по AstraZeneca еще не завершены, а производитель Sinovac Biotech заявил об эффективности против "южноафриканского" штамма, но точных цифр не предоставил

"К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения. Считаю, что и в Украине настало время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", - подчеркнул Радуцкий.

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Напомним, накануне глава МИНЗДРАВА Максим Степанов заявил, что в Украине подтвердили наличие двух агрессивных штаммов коронавируса - "британского "и"южноафриканского".