"Ради религиозного мира в Украине". Более 20 тысяч верующих и духовенство УПЦ совершили молитвенное стояние возле Верховной Рады и Офиса президента

Молитвенное стояние у Верховной Рады news.church.ua

Более 20 000 верующих и духовенство из разных епархий Украинской Православной Церкви совершили молитвенное стояние возле Верховной Рады Украины и Администрации президента, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к УПЦ и защитить каноническую Церковь от антиконституционных законов и дискриминации. Верующие передали народным депутатам и президенту обращение с двумя законопроектами для отмены антицерковных законов №2662-VIII (закон о принудительной смене названия Церкви) и 2673-VIII (закон для церковных рейдеров), которые были приняты во времена предыдущей власти. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Мы пришли сюда, оставив наши дела, дома, многие оставили работу, чтобы нас наконец услышали, чтобы обратили внимание на то, что в XXI веке в центре Европы продолжают совершать гонения по религиозному признаку", – отметил присутствующий на стоянии архиепископ Васильковский Николай.

"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех Живот даровав", – возносили к Господу Пасхальный тропарь верующие и объясняли, что они выступают против антицерковных законов, поскольку те "противоречат требованиям статьи 35 Конституции Украины, нарушают свободу вероисповедания и дискриминируют граждан Украины, которые относятся к УПЦ, нарушают гражданский мир и вредят международному имиджу страны".