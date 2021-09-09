Раде предлагают ввести уголовную ответственность за продажу лекарств детям

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Предлагают установить штраф при первом нарушении в размере от 6,8 тыс. грн до 13,6 тыс. грн

В Украине предлагают ввести штрафы за нарушение запрета продажи лекарств детям. Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, проект закона № 5123-1 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"В частности, мы предлагаем установить штраф для сотрудников аптек и курьеров: при первом нарушении-в размере от 6,8 тыс. грн до 13,6 тыс. грн, при повторном - 13,6 тыс. грн до 23,8 тыс. грн", - отметил Радуцкий.

Глава комитета отметил, если запрет на продажу лекарств детям не будут соблюдаться, может быть введена уголовная ответственность.

"Будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка", - добавил он.

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Напомним, ранее в Украине вступил в силу закон о запрете продажи лекарственных средств детям, не достигших 14-летнего возраста. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст.